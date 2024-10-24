Прокуратура провела проверку Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГАИ. Выяснилось, что не всем нарушителям дорожного движения, кто попал на камеру,

Прокуратура провела проверку Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГАИ. Выяснилось, что не всем нарушителям дорожного движения, кто попал на камеру, выписываются штрафы. Так, например, в случаях некорректной автоматической идентификации автомобиля или его собственника, сотрудники Центра не всегда вручную вмешивались в работу, а следовательно нарушитель так и оставался без наказания. Кроме того, анализ эффективности работы камер отсутствовал, выявлены