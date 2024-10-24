Традиция произносить тосты возникла в Древнем Риме, где во время пиршества в бокал с вином каждый опускал кусочек хлеба, чтобы смягчить крепкий напиток. И пока вино пропитывалось ароматом хлеба, римляне произносили речи. Сегодня тосты звучат во многих фильмах. Давайте вспомним их вместе!

Традиция произносить тосты возникла в Древнем Риме, где во время пиршества в бокал с вином каждый опускал кусочек хлеба, чтобы смягчить крепкий напиток. И пока вино пропитывалось ароматом хлеба, римляне произносили речи. Сегодня тосты звучат во многих фильмах. Давайте вспомним их вместе!1. "Желаю, чтобы все!"А. "Собачье сердце";Б. "Берегись автомобиля";В. "Старый новый год".2. "Давайте, чтоб все были здоровы!"А. "Тихие омуты";Б. "Три тополя на Плющихе".В. "Служебный роман".3."Еще рюмочку под щучью голову!"А. "Иван Васильевич меняет профессию";Б. "Чародеи";В. "Золушка".4. "Ребята! Люди! У меня родился очень важный тост! Давайте выпьем за нашу дружбу!"А. "Три товарища";Б. "Ирония судьбы, или с Легким паром!"В. "Офицеры".5. "Повод есть: День взятия Бастилии впустую прошел".А. "Любовь и голуби";Б. "Ширли-Мырли";В. "Старые клячи".6. "Чтоб живым жить и не умирать, а умершим, коль померли, дай бог не вставать".А. "Бриллиантовая рука";Б. "Карнавал";В. "За двумя зайцами".ОТВЕТЫ1. А. "Собачье сердце";2. В. "Служебный роман";3. А. "Иван Васильевич меняет профессию";4. Б. "Ирония судьбы, или с Легким паром!";5. А. "Любовь и голуби";6. В. "За двумя зайцами".