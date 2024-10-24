Предлагаем вам проверить свои знания о советском кино в новом увлекательном тесте. Многие из нас выросли на классических фильмах, которые оставили неизгладимый след в сердцах зрителей.

Предлагаем вам проверить свои знания о советском кино в новом увлекательном тесте. Многие из нас выросли на классических фильмах, которые оставили неизгладимый след в сердцах зрителей.В этом тесте мы предложим вам кадры из известных лент, но с одним интересным нюансом: кто-то из персонажей будет отсутствовать. Сможете ли вы вспомнить, кого именно не хватает? Возможно, это харизматичный герой, комический персонаж или же трагическая фигура, без которой сюжет теряет свою магию.