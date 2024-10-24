В этом тесте вы сможете проверить свои знания о драгоценных камнях. Вопросы варьируются от простых до более сложных, чтобы вы могли испытать себя на разных уровнях.

В этом тесте вы сможете проверить свои знания о драгоценных камнях. Вопросы варьируются от простых до более сложных, чтобы вы могли испытать себя на разных уровнях.Определить название самоцвета можно по нескольким характеристикам: прозрачности, цвету, наличию примесей или особенностям обработки. Некоторые камни могут быть прозрачными, но их блеск и огранка выделяют их среди других минералов.