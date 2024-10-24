В дежурную часть ковровского линейного отдела полиции на транспорте поступило два сообщения от начальников разных поездов. Они сообщили, что им нужна помощь – надо вывести пьяных

В дежурную часть ковровского линейного отдела полиции на транспорте поступило два сообщения от начальников разных поездов. Они сообщили, что им нужна помощь – надо вывести пьяных пассажиров, которые дебоширят. С поезда «Нижний Новгород – Москва» ссадили 50-летнего москвича, который был ранее судим за мошенничество. Пьяный пассажир матерился и вел себя агрессивно, тем самым мешая другим