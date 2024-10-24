Два большегруза столкнулись на М-7 в районе деревни Сенинские Дворики Ковровского района рано утром 24 октября. Водитель одной из машин оказался зажат – не мог вытащить ноги из смятой кабины.

Два большегруза столкнулись на М-7 в районе деревни Сенинские Дворики Ковровского района рано утром 24 октября. Водитель одной из машин оказался зажат – не мог вытащить ноги из смятой кабины. На помощь выехали спасатели. Блогер-спасатель Михаил Быков рассказал в своих соцсетях, что сообщение о ДТП поступило в 5:52. Прибыв на место, отряд установил, что столкнулись