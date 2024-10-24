В России могут запретить продажу табака родившимся с 2010 года.

В Минздраве предложили запретить продажу табачной и никотинсодержащей продукции всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года. О таких планах ужесточения торговли сообщает Коммерсантъ.Отмечается, что авторами законодательной инициативы выступили депутаты из фракции Новые люди. Министерство здравоохранения поддержало проект с учетом доработки и переправил документ на отзыв в правительство.Авторы подобного ужесточения оборота табака уверены, что их идея укладывается в рамки основ государственно политики по противодействию потребления табачной продукции.Если инициатива обретет силу закона, поступление акцизов в казну уменьшится на семь млрд рублей, но это будет нивелировано сокращением расходов на лечение граждан от заболеваний, вызванных курением. Ведь сейчас, указывают разработчики на данные ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин в возрасте 18–24 лет выкуривает в день несколько сигарет.Позиции Минфина и Росалкогольтабакконтроля по этому вопросу идентичны. Во-первых, это противоречит Конституции в части ограничений прав и свобод, во-вторых, табачный рынок уйдет в нелегальную плоскость.С 1 апреля в России изменились правила продажи табачной продукции. Так, производить и продавать табачную и никотинсодержащую продукцию в крупном размере без лицензии будет уже опасно. За этим последует уголовная ответственность. После того, как эти виды деятельности стали лицензируемыми, такая строгая ответственность представляется логичной.Позже стало известно о проработке планов по передаче контроль за рынком табака российским регионам. Тогда предполагалось, что субъекты Российской Федерации будут получать и часть акцизов от продажи табачных изделий.