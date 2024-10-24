Награждение победителей конкурса «Лучший учитель города Владимира – 2024» состоялось в школе №37. За педагогов голосовали в опросе во Вконтакте, рассказали в мэрии. Первое место и звание

Награждение победителей конкурса «Лучший учитель города Владимира – 2024» состоялось в школе №37. За педагогов голосовали в опросе во Вконтакте, рассказали в мэрии. Первое место и звание «Лучший учитель города» завоевали два педагога – Карась Михаил Николаевич – учитель английского языка школы №49 и Шелль Юлия Кирилловна – учитель английского языка школы №37. Призерами конкурса