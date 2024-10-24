Фигурант не признает вину в преступлении.

Во Владимире передали в суд резонансное дело об убийстве видеооператора и монтажера «Единой России» Анатолия Костяева. Фигурант не признает вину: он утверждает, что действовал в интересах самообороны. Подробнее о преступлении — в материале .Случайное знакомствоПреступление произошло в ночь с 6 на 7 июля 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области. Как уточнили правоохранители, фигурант уголовного дела и жертва ранее не общались. Они познакомились на рок-концерте в одном из баров, где распивали алкоголь, а затем отправились домой к предполагаемому убийце, чтобы продолжить посиделки.Во время застолья между ними вспыхнул конфликт. По версии следователей, хозяин квартиры предплечьем правой руки сдавил сдавил шею гостю, полностью перекрыв дыхание. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Анатолий умер от механической асфиксии.Перепугавшись, обвиняемый позвонил своему другу, затем вызвал скорую помощь.«Вину в совершённом преступлении мужчина не признал, утверждая, что гость напал на него первым, а он лишь защищался», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Передали в судСлова обвиняемого не сходятся в реальными уликами. Так, в крови убитого обнаружили 5% этилового спирта. Такой объем спиртного является практически смертельной дозой: мужчина не мог совершать активные действия — например, напасть на знакомого — в состоянии тяжелой степени опьянения.«Кроме того, соседи обвиняемого не слышали какого-либо шума в ночное и ранее утреннее время 7 июля», — добавили в ведомстве.Сейчас уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу. Жителя Владимира обвиняют по ч.1 статье 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.Анатолий Костяев долгое время сотрудничал с региональным отделением партии «Единая Россия», снимал ролики и занимался производством контента.«В минувшие выходные трагически погиб видеоператор Владимирского регионального отделения «Единой России» Анатолий Костяев. Более семи лет Анатолий работал вместе с нами. Он был активным участником разных проектов, которые реализовывались во Владимирской области», — написал после депутат Законодательного собрания Александр Цыганский.Церемония прощания состоялась в Гусь-Хрустальном 10 июля. А подозреваемого в убийстве заключили под стражу. Мужчина находился в СИЗО во время расследования. В скором времени он предстанет перед судом.Напомним, что во Владимирской области . Ее обвиняют в убийстве годовалого сына. Жительница Коврова в частном секторе.