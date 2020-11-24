Россияне уже многие годы знают, что именно они будут смотреть в новогоднюю ночь – Голубой огонек. Вот уже десятилетия каждый год выступают одни и те же артисты, и последнее время все чаще стали раздаваться призывы пересмотреть формат программы. Юрий Антонов высказал свою точку зрения.

Россияне уже многие годы знают, что именно они будут смотреть в новогоднюю ночь – "Голубой огонек". Вот уже десятилетия каждый год выступают одни и те же артисты, и последнее время все чаще стали раздаваться призывы пересмотреть формат программы. Юрий Антонов высказал свою точку зрения.Музыкант согласился, что праздничные передачи нуждаются в модернизации. Правда, все еще остается открытым вопрос, как и кто этим должен заняться, чтобы программа была интересна зрителям. Как отметил певец, в новогоднюю ночь перед экранами собирается слишком разный контингент – всем угодить невозможно.При этом Юрий Антонов считает, что "голубые огоньки" как проводили, так и будут проводить. Он не уверен, что может что-то поменяться, максимум – появятся новые лица. "Десятилетия уже одно и то же показывают, люди привыкли", – говорит музыкант.Артист считает, что для перемен необходим талантливый режиссер, который придумает что-нибудь интересное, но пока таких не нашлось. При этом певец сомневается, что появится человек, способный создать шоу, которое заинтересует все поколения.Юрий Антонов не отрицает, что "голубым огонькам" не хватает молодых и свежих лиц. Однако найти таких кандидатов очень сложно – музыка нынче уже не та. "У нас сейчас услышать хорошую песню – большая проблема", – заявил музыкант.Напомним, ранее Виктор Дробыш предложил пригласить в новогодние шоу эпатажную группу Little Big и рэпера Моргенштерна. А вот Юрий Лоза считает, что из "голубых огоньков" пора убрать Филиппа Киркорова и Николая Баскова, которые поют друг для друга.