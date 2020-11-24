Знаменитый предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс потерпел поражение в гонке за место на вершине рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он уступил не менее известному ..

Знаменитый предприниматель и основатель Microsoft Билл Гейтс потерпел поражение в гонке за место на вершине рейтинга самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Он уступил не менее известному бизнесмену и инженеру Илону Маску.Благодаря подорожанию акций принадлежащей Маску компании Tesla состояние главного новатора планеты увеличилось на 7,2 миллиарда долларов и составило 128 миллиардов долларов. Таким образом, он сместил Гейтса со второго места в списке богатейших жителей Земли. Теперь Илон Маск уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу, который располагает 182 миллиардами долларов, передает "".