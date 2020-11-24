ПСБ улучшил условия по конвертации валюты для розничных клиентов.

ПСБ улучшил условия по конвертации валюты для розничных клиентов. Теперь в мобильном и интернет-банке, а также во всех отделениях банка клиенты могут обменять валюту (евро, доллары США, рубли) по курсам, максимально приближенным к биржевым.Чем больше сумма операции – тем выгоднее курс. При конвертации от 100 тыс. рублей в мобильном и интернет-банке или от 500 тыс. рублей в офисе разница с биржевым курсом составит от 15 копеек. Обменять валюту по данному курсу можно в будние дни с 10.00 до 19.00 по московскому времени.При меньшей сумме сделки клиенты могут купить или продать доллары США с разницей 70 копеек от биржевого курса, евро – 75 копеек.Для совершения операции в мобильном и интернет-банке необходимо воспользоваться операцией "Обмен валюты" и выбрать опцию "Спецкурс онлайн". После ознакомления с условиями и подтверждения сделки клиенту будет предложен онлайн-курс, который меняется в зависимости от ситуации на бирже.Все валютообменные операции проводятся без дополнительных комиссий.«Интерес населения к валютообменным операциям вырос: в связи с колебаниями курса, многие стремятся перевести часть своих сбережений в валюту. Видя востребованность этой услуги, мы предложили максимально выгодные условия – теперь розничные клиенты могут обменивать валюту по курсам, близким к биржевым. Возможность следить за рыночным курсом и совершать валютообменные операции в онлайне особенно актуальна в период пандемии», - отмечает руководитель центра депозитных услуг и расчетных сервисов ПСБ Лидия Хальфиева.