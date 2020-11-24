Знаменитый российский врач Леонид Рошаль дал россиянам ряд рекомендаций по празднованию Нового года. В частности, он призвал граждан отказаться от важной традиции – приема гостей. По ..

Знаменитый российский врач Леонид Рошаль дал россиянам ряд рекомендаций по празднованию Нового года. В частности, он призвал граждан отказаться от важной традиции – приема гостей.По мнению Рошаля, это опасно из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Доктор посоветовал жителям пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Однако он отметил, что ограничивать граждан в гуляньях властям не стоит, сообщает телеканал "".