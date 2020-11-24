Британская 17-летняя школьница Эйми Стивенс случайно родила ребенка, сидя на унитазе. Новорожденный мальчик упал внутрь сантехнического приспособления. Когда Стивенс узнала о ..

Британская 17-летняя школьница Эйми Стивенс случайно родила ребенка, сидя на унитазе. Новорожденный мальчик упал внутрь сантехнического приспособления.Когда Стивенс узнала о беременности, врачи сообщили, что дитя было зачато около шести недель назад. Однако через три дня после визита к медикам девушка почувствовала сильную боль в животе. Она решила, что это всего лишь запор и пошла испражняться. Эйми провела в туалете почти час и вскоре почувствовала облегчение. Но, поднявшись, девушка обнаружила в унитазе ребенка.Выяснилось, что малыш появился на свет на 38 неделе беременности – это почти девять месяцев. Но никто из окружающих не заметил у Стивенс даже округлившегося живота. Мать и ее ребенок были госпитализированы, сообщает