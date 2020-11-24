Пётр Андреевич отдавал все свои знания и опыт охране и восстановлению природных ресурсов на территории Владимирской области.

22 ноября из жизни ушёл Пётр Астахов, который с 2004 по 2015 год руководил Росприроднадзором во Владимирской области.«Пётр Андреевич всегда будет для нас примером безграничной преданности своему делу и мудрости. Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества. Светлая память о Петре Андреевиче навсегда сохранится в наших сердцах», - высказались его бывшие коллеги.К соболезнованиям присоединились в департаменте лесного хозяйства Владимирской области.В ведомстве напомнили, что под началом Петра Астахова в 1999 году на российских очистных сооружениях впервые были отработаны вопросы оказания помощи станциям биологической очистки сточных вод. В 2000 году ему присвоили почётное звание «Заслуженный мелиоратор Российской Федерации».Пётр Андреевич отдавал все свои знания и опыт охране и восстановлению природных ресурсов на территории Владимирской области.