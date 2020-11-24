В Минздраве России обеспокоены высоким ростом распространения психических заболеваний среди россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве также ожидают учащения ..

В Минздраве России обеспокоены высоким ростом распространения психических заболеваний среди россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В ведомстве также ожидают учащения попыток самоубийства и домашнего насилия.По словам замглавы Минздрава Олега Гринева, у жителей страны все чаще диагностируют депрессию, синдромы гиперактивности и дефицита внимания. Гринев также прогнозирует, что в будущем страну ждет всплеск смертности от самых разных причин, сообщает