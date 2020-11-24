Утром по дороге на работу я бросил взгляд из машины на левый ряд и увидел женщину за рулем нового Мустанга, которая на скорости не меньше 100 км/ч накладывала тушь для ресниц, вперившись в зеркало заднего вида. Я всего на пару секунд отвел взгляд, а когда посмотрел снова, она была уже наполовину на моей полосе, продолжая накладывать макияж. Как всякого мужика меня непросто напугать, но тут я действительно испугался так, что выронил из руки электробритву, которая, падая, выбила из второй руки пончик. Пытаясь упершись коленями в рулевое колесо выровнить машину, я задел шнур телефона, который выпал из уха и упал в стакан с кофе, стоящий между ногами. Мало того, что гробанулся дорогой телефон, да еще важный звонок разъединился в самый ответственный момент! Будь
еще анекдот!