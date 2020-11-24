С такой инициативой выступил глава города Андрей Шохин.

В мэрии Владимира решили освободить родителей учеников от платы за охрану школ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областной столицы. С 1 февраля платить охранным предприятиям будет городской бюджет.В рамках обеспечения требований безопасности в учреждениях образования администрация финансировала электронные охранные системы, включая видеонаблюдение и «тревожные кнопки». Теперь в расходы казны планируют включить затраты на работу ЧОПов.Основным лоббистом идеи в мэрии называют советника Андрея Шохина по вопросам образования, физкультуры и спорта, директора одной из крупнейших городских школ Дмитрия Кушпиту.«Стоимость охраны в нашей школе обходилась родителям в 900 000 рублей в год, за исключением перерыва на летние каникулы», - отметила директор школы №36, которую с рабочим визитом посетил глава города, Елена Кувшинова.Вопрос по выделению финансирования будет обсуждаться на ноябрьском заседании горсовета. Окончательное решение за народными избранниками.