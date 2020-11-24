Работы начнутся уже с 10 декабря.

На заседании комитета по жизнеобеспечению города Владимирадепутаты поддержали предложение о перераспределении ассигнований, не израсходованных по объективным причинам, на организацию освещения улиц. Сумма 3 600 тыс.руб. позволит обеспечить оплату электроэнергии на уличное освещение, обязательств по энергосервисным контрактам до конца текущего года.Начальник управления ЖКХ администрации города Алексей Шумник сообщил,что заключен третий энергосервисный контракт, который предполагает замену 3100 уличных светильников. Работы начнутся уже с 10 декабря.