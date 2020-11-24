Роспотребнадзор сообщает о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ среди жителей Владимирской области. За прошедшую неделю за медицинской помощью к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа

Роспотребнадзор сообщает о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ среди жителей Владимирской области. За прошедшую неделю за медицинской помощью к врачам с симптомами ОРВИ и гриппа обратились 9 916 человек. Из них 4 710 – дети. Пороговый уровень заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет превышен всего на 6%, а вот среди взрослых –