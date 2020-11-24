К границам нашего региона подошла более теплая воздушная масса, поэтому во вторник температурный фон повысится.
Во Владимирской области будет немного теплее, чем в понедельник.
К границам нашего региона подошла более теплая воздушная масса, поэтому во вторник температурный фон повысится.
Синоптики обещают облачную погоду, местами по области пройдет снег с дождем. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-7 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Днем температура воздуха будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Ночью будет идти снег. В среду снова похолодает.