Генерал-полковник Александр Попов проверил деятельность и состояние учебно-материальной базы...

Генерал-полковник Александр Попов проверил деятельность и состояние учебно-материальной базы территориального управления Росгвардии, управления вневедомственной охраны, центра лицензионно- разрешительной работы, ОМОН и СОБР, осмотрел инфраструктуру, парк автомобильной и специальной техники подразделений.Командующий округом провел совещание с руководителями подразделений и служб, в ходе которого заслушал доклад временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления Росгвардии по Владимирской области полковника Александра Бацазова о результатах служебно-боевой деятельности за истекший период 2021 года.Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Владимирской области, в текущем году росгвардейцы задержали в регионе свыше 300 человек по подозрению в совершении преступлений, подразделения вневедомственной охраны пресекли более 350 попыток хищения имущества с охраняемых объектов. При содействии Росгвардии в регионе изъято более 40 единиц огнестрельного оружия и около 4 тыс. боеприпасов различных видов.В отряде мобильном особого назначения командующий округом и временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Владимирской области полковник полиции Андрей Бодягин возложили цветы к стеле памяти погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам ОМОН и почтили их память минутой молчания.В рамках рабочей поездки генерал-полковник Александр Попов побывал в находящемся под охраной Росгвардии Свято-Успенском кафедральном соборе, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Командующий округом провел встречу с руководителем отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Владимирской епархии протоиреем Александром Никитиным повопросам взаимодействия в области духовного и патриотического воспитания личного состава.Всего во Владимирской области под охраной Росгвардии находится 242 объекта культурного и религиозного значения. На 7 объектах расположены круглосуточные физические посты.Фото: пресс-служба Росгвардии по Владимирской области