Доходы прогнозируются на уровне 83,9 млрд рублей, расходы составят 91,4 млрд рублей.
Депутаты Законодательного Собрания утвердили бюджет Владимирской области в первом чтении. Следующие три года он будет дефицитным.
В 2023 году валовый региональный продукт достигнет 792 млрд рублей. Доходы прогнозируются на уровне 83,9 млрд рублей, расходы составят 91,4 млрд рублей. Львиная доля трат - социалка.
В 2023 году дефицит бюджета составит 7,5 млрд рублей, в 2024 – 5,2 млрд рублей, в 2025 – 2 млрд рублей.