Доходы прогнозируются на уровне 83,9 млрд рублей, расходы составят 91,4 млрд рублей.

Депутаты Законодательного Собрания утвердили бюджет Владимирской области в первом чтении. Следующие три года он будет дефицитным.В 2023 году валовый региональный продукт достигнет 792 млрд рублей. Доходы прогнозируются на уровне 83,9 млрд рублей, расходы составят 91,4 млрд рублей. Львиная доля трат - социалка.В 2023 году дефицит бюджета составит 7,5 млрд рублей, в 2024 – 5,2 млрд рублей, в 2025 – 2 млрд рублей.