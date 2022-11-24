Его возглавил первый заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный...

Его возглавил первый заместитель главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, народный артист России Николай Бурляев.Главная задача Культурного фронта- помощь защитникам и их семьям, поддержка деятелей культуры, осознающих приоритет традиционных духовно-нравственных ценностей. "Культурный фронт России" объединил выдающихся деятелей культуры по всей стране, а участниками учредительного заседания стали больше двухсот человек.Делегатами и участниками "Культурного Фронта" от Владимирской области были Борис и Ольга Гунины. Борис Гунин- директор областного академического театра драмы, заслуженный работник культуры России. Ольга Гунина -писатель, дипломант литературной премии международного фестиваля "Золотой витязь".