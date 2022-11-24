Британские таблоиды не утихают новостями о проблемах в семье принца Уильма и Кейт Миддлтон.

Британские таблоиды не утихают новостями о проблемах в семье принца Уильма и Кейт Миддлтон.Новости британскойкоролевской семьи пестрят жуткими заголовками. Поговаривают, что семейная жизньпринца и принцесса Уэльских совсем не такая сказочная, как кажется. По слухам,изменника Принца Уильяма привлекают нестандартные развлечения в постели, а егожена позволяет ему такое только на стороне. Принц Уильям и Кейт Миддлтон никак некомментируют свой статус, однако, многие считают, что пара остается вместе толькоформально.Тем не менее,чета регулярно появляется на публике. В такие моменты трудно разглядетьотношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, ведь супруги соблюдают строгиеправила: никаких публичных проявлений чувств, прикосновений или иных компрометирующихжестов.Недавно, во времяодного из мероприятий, счастливая Кейт Миддлтон попалась в кадр с чернокожиммужчиной. Им оказался президент Южной Африки, посетивший Великобританию софициальным визитом."Удовольствиевстретить Президента", — подписала кадр принцесса.Несмотря на всеразговоры, поклонники пары верят, что брак переживет любой кризис, а черезнесколько лет Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут королем и королевой Великобритании.Напомним, что нынешнему королю Карлу III уже далеко за 70.