Британские таблоиды не утихают новостями о проблемах в семье принца Уильма и Кейт Миддлтон.
Британские таблоиды не утихают новостями о проблемах в семье принца Уильма и Кейт Миддлтон.
Новости британской
королевской семьи пестрят жуткими заголовками. Поговаривают, что семейная жизнь
принца и принцесса Уэльских совсем не такая сказочная, как кажется. По слухам,
изменника Принца Уильяма привлекают нестандартные развлечения в постели, а его
жена позволяет ему такое только на стороне. Принц Уильям и Кейт Миддлтон никак не
комментируют свой статус, однако, многие считают, что пара остается вместе только
формально.
Тем не менее,
чета регулярно появляется на публике. В такие моменты трудно разглядеть
отношения между принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, ведь супруги соблюдают строгие
правила: никаких публичных проявлений чувств, прикосновений или иных компрометирующих
жестов.
Недавно, во время
одного из мероприятий, счастливая Кейт Миддлтон попалась в кадр с чернокожим
мужчиной. Им оказался президент Южной Африки, посетивший Великобританию с
официальным визитом.
"Удовольствие
встретить Президента", — подписала кадр принцесса.
Несмотря на все
разговоры, поклонники пары верят, что брак переживет любой кризис, а через
несколько лет Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут королем и королевой Великобритании.
Напомним, что нынешнему королю Карлу III уже далеко за 70.