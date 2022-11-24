Валютные сбережения россиян в банках откатились ниже минимального уровня 2012 года, пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка. Отток валют из вкладов продолжится более плавными темпами, отмечают эксперты. По их словам, россияне будут переводить свои валютные сбережения в рубли, юани и банки-нерезиденты.

На 1 ноября остатки на счетах и депозитах россиян в валюте опустились ниже $60 млрд, подсчитал РБК на основе данных Центробанка. На 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли $63,4 млрд, за октябрь они упали еще на $3,7 млрд, сообщил ЦБ в обзоре банковского сектора.Показатель откатился ниже минимального уровня за десять лет — самые ранние данные по валютным сбережениям россиян относятся к 1 февраля 2012 года, тогда на них хранилось $69,2 млрд. По оттоку валюты со счетов и депозитов пиковым в этом году стали март (минус $8,7 млрд), апрель (минус $9,9 млрд) и сентябрь (минус $7,2 млрд). С начала года остатки на валютных вкладах обрушились на 37,9%, на $36,4 млрд.Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин отметил, что девалютизация идет по трем каналам: во-первых, россияне уходят из токсичных валют в рубль, во-вторых, — в юань, в-третьих — переводят валюту на счета и депозиты в банках за рубежом. Собеседник прогнозирует, что отток в ближайшие месяцы вряд ли будет таким же сильным, как в сентябре-октябре, но есть явная динамика, связанная с перетоком средств физлиц на депозиты в банках-нерезидентах.Сусин добавил, что по итогам сентября остатки средств россиян в банках за рубежом сравнялись с суммой остатков на валютных вкладов внутри страны. Эксперт назвал этот процесс своеобразной релокацией депозитов в зарубежные банки. По данным ЦБ, на 1 октября объем средств физлиц на депозитах в банках-нерезидентах достиг $63,1 млрд, а остатки валютных сбережений граждан в российских банках на ту же дату составили $63,4 млрд.По словам управляющего директора рейтингового агентства Эксперт РА Юрия Беликова, российский банковский сектор девалютизирован, особенно в рознице. Оставшиеся средства в иностранной валюте по большей части не обращаются — не используются в расчетах и не инвестируются, добавил он. Аналитик напомнил, что российские банки летом начали вводить комиссии для клиентов-физлиц за хранение валюты на счетах и депозитах, а их повышение может ускорить девалютизацию.По данным Banki.ru на 23 ноября, 38 кредитных организаций предлагали клиентам вклады в юанях, пять банков из этого списка входят в топ-10 по активам. По оценкам Сусина, на юань приходится около 5% валютных сбережений физлиц в банках. Юань пока достаточно сложно использовать как инструмент платежа, для физлиц это скорее инструмент для сбережений, — сказал эксперт.Вклады в мягких валютах, таких ка юань, пока не слишком привычны для российского инвестора и имеют сравнительно низкую доходность, сказал заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. В условиях стабильной геополитической обстановки и без изменений регулирования вкладов в твердых валютах девалютизация будет продолжаться плавными темпами, — подытожил он.