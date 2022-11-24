Жители областной столицы хотят провести Новый год в прежнем формате. Свое мнение они выразили в ходе открытого голосования в группе ВК городской администрации. Пользователи сети, как и

Жители областной столицы хотят провести Новый год в прежнем формате. Свое мнение они выразили в ходе открытого голосования в группе ВК городской администрации. Пользователи сети, как и раньше, хотят отметить праздник широкими гуляниями, Рождественской ярмаркой и ежедневной культурно-развлекательной программой. Также на выбор общественности чиновники предоставили еще 3 пункта. Провести новогоднюю Рождественскую ярмарку и бесплатные интерактивные