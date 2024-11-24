Особо охраняемые территории оказались завалены мусором. Незаконные свалки обнаружили в лесу неподалеку от деревни Грезино Камешковского района в границах госзаказника регионального

Особо охраняемые территории оказались завалены мусором. Незаконные свалки обнаружили в лесу неподалеку от деревни Грезино Камешковского района в границах госзаказника регионального значения «Давыдовский» и в парке «Дружба» во Владимире. В пресс-службе прокуратуры рассказали, что на первом участке свалка состоит из бытового и строительного мусора (примерный объем около 1200 м3). Во Владимире парк закидали коробками, досками