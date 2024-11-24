С 1 декабря 2024 года в Патриаршем саду Владимира начинают работу три лаборатории, прошедшие модернизацию.

С 1 декабря 2024 года в Патриаршем саду Владимира открываются три лаборатории, прошедшие модернизацию. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу Управления образования и молодёжной политики горадминистрации.В частности, начнут работу зоологическая, экологическая и аграрная лаборатории. В них смогут заниматься школьники средних и старших классов.