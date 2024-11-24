Во Владимирской области с начала текущего года вертолёт санавиации сделал 82 вылета к пациентам.

Во Владимирской области с начала текущего года вертолёт санавиации сделал 82 вылета к пациентам. Об этом рассказала регионального Минздрава.Отмечается, что чаще всего «воздушная скорая» доставляла больных из Гусь-Хрустального и Муромского районов. Самым маленьким пассажиром оказался двухлетний мальчик, самой возрастной пациенткой – 91-летняя жительница Владимирской области.«В целях реализации нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области построили две вертолетные площадки на территориях Областной клинической больницы и Областной детской клинической больницы», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.