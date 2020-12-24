Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 23 декабря провел прямую линию и обсудил волнующие жителей региона вопросы. Его выступление оценил политолог Евгений Чадаев. Врио губернатора отвечал на вопросы конкретно, четко и понятно для всех, отметил эксперт.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 23 декабря провел прямую линию и обсудил волнующие жителей региона вопросы. Его выступление оценил политолог Евгений Чадаев. Врио губернатора отвечал на вопросы конкретно, четко и понятно для всех, отметил эксперт.Прямая линия с Михаилом Дегтяревым продолжалась более полутора часов. От жителей Хабаровского края поступило более 700 звонков и четыре тысячи сообщений через мессенджеры и СМС.Люди интересовались вопросами борьбы с коронавирусом, дистанционного обучения школьников, ограничений для бизнеса, строительства огромного метанолового завода в Аяно-Майском районе, конфликта вокруг строительства "высоток" в хабаровском парке "Динамо", развития спорта и т.д.Во время пандемии коронавируса краевая система здравоохранения работает на пределе возможностей, некоторые вопросы приходится решать в ручном режиме, отметил врио губернатора."Выплаты медикам были задержаны, за октябрь люди получили только в декабре. Связано это с техническими моментами, возникшими между нашим и федеральным Минздравом. Приношу еще раз извинения всем медработникам за задержку, сейчас деньги за октябрь и ноябрь всем поступили. Если есть кто-то, кому доплаты не начислили, то прошу обращаться ко мне по телефону, через Инстаграм или на "прямую линию". Кроме того, мы договорились с правительством РФ, что выплаты за декабрь мы 25-26 декабря всем начислим", – сказал Дегтярев.Также он поставил точку в затянувшемся конфликте вокруг застройки участка в парке "Динамо". Жилью там не место, сказал глава региона.Рассказал Дегтярев и о мерах, которые принимаются региональным правительством по защите населенных пунктов от наводнений. На строительство специальных сооружений в ряде населенных пунктов будет выделено восемь миллиардов рублей, сказал врио губернатора.Волновали жителей региона и планы китайских инвесторов построить метаноловый завод недалеко от села Аян. Многие выступают против масштабного проекта. Дегтярев предложил провести по этому вопросу широкие общественные слушания.Необходимо рассказывать людям о проекте, проводить экспертизы, подчеркнул врио губернатора. "Я уверен, что такие крупные экономические проекты нужны нашему региону, и жители Аяно-Майского района, если изучат все, то сделают выводы и могут этот завод поддержать. Это вопрос коммуникации, но и природу нужно сохранять, и людей слушать, это моя жесткая позиция, – сказал Дегтярев.Эксперты положительно оценили выступление врио губернатора на прямой линии. Хабаровский политолог Евгений Чадаев отметил, что Михаил Дегтярев показал себя подготовленным руководителем, который знает о проблемах региона."На все вопросы отвечал спокойно и взвешенно, это мне понравилось. Не было какой-то особой нервозности. Видно было, что все вопросы, которые поступили заранее, были проработаны до прямой линии, врио губернатора был в курсе этих проблем и мог на них конкретно ответить", – сказал политолог.Отдельно эксперт отметил отсутствие недосказанности в ответах главы региона. "Они не были формальными и расплывчатыми. Он называл конкретные даты, числа, то есть давал четкие и понятные всем ответы", – добавил Чадаев.Понравился политологу и сам формат общения главы региона с гражданами. "Было очевидно, что вся эта прямая линия была нацелена на решение конкретных проблем жителей Хабаровского края", – приводит мнение эксперта портал Prokhab.ru.