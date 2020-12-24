Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подвёл итоги 2020 года и определил ключевые приоритеты на новый календарный период.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подвёл итоги 2020 года и определил ключевые приоритеты на новый календарный период.Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел ежегодную пресс-конференцию, посвящённую деятельности компании в 2020 году, и рассказал о планах на наступающий год. Мероприятие прошло в Москве в Главном аналитическом центре компаний. Очно и в режиме онлайн присутствовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.Игорь Маковский сообщил, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, компании выполнили все обязательства по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей и продолжили реализацию инвестиционных планов.«Мы ввели в этот момент рискоориентированные модели, установили четкий контроль за расходами, которые ведет компания в рамках операционной деятельности. Мы продолжали инвестировать в развитие электросетевой инфраструктуры, но делали это именно в те объекты, которые имели важное значение для социально-экономического и промышленного развития территорий. И сегодня регионам это дает возможность очень быстро восстанавливать показатели экономики», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».В 2020 году компании практически полностью завершили первый этап Программы цифровой трансформации. Введены в строй Центр управления сетями (ЦУС) в Костромской области и Межрегиональный ЦУС в Курской области, городские диспетчерские пункты в Арзамасе и Дзержинске Нижегородской области, в ближайшее время будут сданы в эксплуатацию еще 3 цифровых ЦУСа во Владимирской, Рязанской и Калужской областях. Завершено строительство 5 цифровых подстанций, выполнены работы по созданию 26 Цифровых РЭС.Как отметил Игорь Маковский, при общем снижении потребления электроэнергии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» значительно увеличили поступление доходов от нетарифной выручки. В первую очередь, речь идет о развитии дополнительных услуг.«Совокупное поступление денежных средств от нетарифной выручки уже превышает поступление от нашего основного процесса – платы за технологическое присоединение. Наш стратегический план предполагает к 2024 году увеличить объем нетарифной выручки до 11 млрд рублей», - сообщил журналистам Игорь Маковский.Генеральный директор компаний рассказал, что наиболее востребованы сегодня услуги по организации наружного освещения и сопровождению технологического присоединения, также внедряются новые сервисы. В качестве примера он привел завершение работ в Белгородской области в рамках первого в истории компании контракта по монтажу внутридомовых сетей.Развитие дополнительных услуг – безусловный приоритет для компаний и на 2021 год. Кроме того, продолжится создание новых Центров управления сетями, Цифровых РЭС и масштабирование проектов «Робот-оператор» (информирование потребителей о плановых отключениях), программного комплекса «Предикт Р», определяющего на базе BIG DATA вероятность хищений электроэнергии по каждой точке поставки, а также проект автоматизированной системы диагностики воздушных линий, где применяются беспилотные летательные аппараты.