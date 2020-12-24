Городской бюджет утвержден с дефицитом. Во Владимире прошло заседание Горсовета. В режиме онлайн. Главная тема – бюджет на 2021 год. Планируемый объём доходов составит примерно 9 млрд 547 млн

Городской бюджет утвержден с дефицитом. Во Владимире прошло заседание Горсовета. В режиме онлайн. Главная тема – бюджет на 2021 год. Планируемый объём доходов составит примерно 9 млрд 547 млн рублей и это почти на полтора миллиарда больше чем в 2020-ом. Расходов планируется на 200 миллионов больше. То есть бюджет получился дефицитным. Тем не менее в