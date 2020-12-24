Эффективная работа президента Владимира Путина позволила спасти много жизней в условиях пандемии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании нижней палаты в 2020 году.

Эффективная работа президента Владимира Путина позволила спасти много жизней в условиях пандемии. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на последнем пленарном заседании нижней палаты в 2020 году."Его эффективность и отношение позволили спасти многие жизни, позволили создать условия для того, чтобы наша страна первая разработала вакцину против коронавируса", – сказал председатель ГД.Спикер напомнил, что глава государства в ежедневном режиме контролировал ситуацию. "Правильно было бы высказать слова благодарности нашему президенту", – добавил Володин.Также спикер напомнил о решении главы государства создать резервный фонд, который сработал на фоне трудностей из-за пандемии COVID-19.Накануне президент провел первое заседание обновленного Госсовета, напомнил Володин. Глава государства поставил на контроль решение проблем людей, отметил спикер."Президент подчеркнул, что нам необходимо сделать все, чтобы выйти на повышение роста благополучия граждан, продолжительности жизни, но и, конечно, конкурентоспособности нашего государства, несмотря на те проблемы, которые сегодня существуют во всем мире", – заявил глава нижней палаты.Напомним, что 24 декабря Госдума провела последнее пленарное заседание осенней сессии. В 2020 году депутаты 553 закона. Новая сессия начнется в январе.