Банк ВТБ становится владельцем 44,8% долей компании «Центр Хранения Данных», объединяющей активы «Ростелекома» в области ЦОД и облачных сервисов.

Банк ВТБ становится владельцем 44,8% долей компании «Центр Хранения Данных», объединяющей активы «Ростелекома» в области ЦОД и облачных сервисов.Банк ВТБ заключил сделку по вхождению в капитал дочерней компании «Ростелекома» ООО «Центр Хранения Данных» («РТК-ЦОД») в качестве стратегического партнера. В результате сделки банк ВТБ вложит в капитал общества 35 млрд рублей и станет владельцем 44,8% долей «РТК-ЦОД», что соответствует мультипликатору 7,8х EV/OIBDA2020. Ожидается, что сделка закроется до конца 2020 года. Условиями сделки предусмотрена возможность проведения первичного размещения акций бизнеса ЦОД и облачных сервисов на базе «РТК-ЦОД» в течение следующих трех лет.Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев:«Ростелеком является нашим давним, надежным партнером, и вхождение в капитал РТК-ЦОД – очередной шаг в продолжении этого стратегического сотрудничества. Мы видим не только большой потенциал в совместном развитии бизнеса ЦОД и облачного дивизиона РТК, но и синергию с инициативами банка ВТБ в области внедрения облачных технологий и диджитализации бизнес-процессов. Мы полагаем, что РТК-ЦОД будет основным бенефициаром постоянно растущего спроса на услуги различных облачных моделей. В этом сегменте существует значительный отложенный спрос, обусловленный относительно медленным внедрением этих технологий на российском рынке. Сейчас, когда глобальная конъюнктура предполагает взаимодействие компаний и клиентов в цифровых экосистемах в реальном времени, организации делают ставку на использование облачных моделей. Кроме того, компании из технологического сектора в приоритете у инвесторов, поэтому мы позитивно оцениваем долгосрочные перспективы развития бизнеса РТК-ЦОД и уверены, что существенный опыт и профессионализм команды ВТБ по работе на рынках капитала позволит нам в партнерстве с Ростелекомом успешно разместить акции компании на бирже и привлечь максимально широкий круг инвесторов».Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский:«Привлечение банка ВТБ в качестве стратегического инвестора в наш кластер ЦОД и облачных технологий обеспечит более активное развитие перспективного направления бизнеса, которое в ближайшие годы будет расти двухзначными темпами и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента "Ростелекома”. Мы видим сформировавшийся спрос на размещение российских технологических компаний на бирже, поэтому совместно с партнерами из ВТБ планируем в среднесрочной перспективе сделать "РТК-ЦОД” публичной компанией и предоставить возможность широкому кругу институциональных и частных инвесторов участвовать в развитии нашего быстрорастущего направления. Мы рассчитываем, что IPO облачного сегмента позволит оценить часть бизнеса "Ростелекома” исходя из более высоких мультипликаторов, применимых к компаниям сектора дата-центров и облачного провайдинга, что должно привести к более справедливой оценке инвесторами акций самого "Ростелекома”».Стратегические цели сделки:ВТБ в рамках реализации цифровой трансформации уже активно использует услуги ЦОДов Ростелекома в рамках стратегического партнерства. В частности, один из основных ЦОДов ВТБ работает на мощностях Ростелекома. Потенциал Ростелекома по масштабированию сервисов и единый стандарт предоставления услуг дают ВТБ возможность динамично увеличивать производительность систем и скорость обработки данных, что позволяет повысить скорость вывода продуктов на рынок. Это особенно важно в период роста нагрузки на инфраструктуру, который, в том числе связан с появлением новых сервисов и переходом большого числа клиентов в онлайн.О компании «РТК-ЦОД»:«РТК-ЦОД» объединяет активы «Ростелекома» в области дата-центров и облачных сервисов, включая приобретенную в 2019 году компанию «ДатаЛайн». В настоящий момент «РТК-ЦОД» является безусловным лидером на рынке ЦОД (доля 25% ) и облачного провайдинга / IaaS (доля 26% ). Общая емкость сети дата-центров компании насчитывает 12,2 тысяч стоек. По итогам 2020 года ожидается, что выручка «РТК-ЦОД» составит более 26 млрд рублей с рентабельностью по OIBDA на уровне 40%.Приоритетное направление развития «РТК-ЦОД» — предоставление полного спектра услуг для бизнеса и государства по созданию, размещению и обслуживанию корпоративных информационных систем и программно-аппаратных средств посредством геораспределенной сети дата-центров и развитой экосистемой доступа к инфраструктуре облачных сервисов.О ВТБ:Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.По состоянию на 30 сентября 2020 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (17,4 трлн руб.) и средствам клиентов (12,4 трлн руб.).Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому принадлежит 60,9% голосующих акций. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ruО Ростелекоме:ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России,