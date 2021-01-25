Важное соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в России подписали компании ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК Система и Группа Эталон.

Важное соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью развития сферы жилищного строительства в России подписали компании ДОМ.РФ, Банк ДОМ.РФ, АФК Система и Группа Эталон.Участники соглашения приняли решение о совместной реализации проектов жилищного строительства и комплексного развития территорий, а также о развитии фонда арендного жилья на базе проектов по строительству многоквартирных домов, реализуемых в рамках сотрудничества.Так, ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ становятся участниками финансирования инвестиционных проектов Группы Эталон, в том числе открытие целевых кредитных линий и реализацию программ ипотечного кредитования на ее объектах на льготных условиях. Также ДОМ.РФ рассмотрит возможность финансирования проектов жилищного строительства компании с помощью инфраструктурных облигаций.Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко говорит о том, что жилищное строительство – один из главных драйверов российской экономики, и перед отраслью стоят амбициозные задачи по увеличению темпов строительства и ввода жилья, которые невозможно решить без стратегического партнерства крупнейших девелоперов, банков и институтов развития. Он подчеркивает, что соглашение станет основой долгосрочного сотрудничества компаний, позволит делиться накопленным опытом и компетенциями.В лице ДОМ.РФ девелопер получит в партнеры одну из лучших на рынке команд, наши специалисты смогут оказывать всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов: от стадии проектирования и разработки наиболее успешных моделей финансирования до реализации квартир с использованием полного набора ипотечных программ.Заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко также поделился своими мыслями по поводу соглашения: Банк ДОМ.РФ входит в число лидеров по предоставлению проектного финансирования застройщикам. Мы открываем кредитные линии как для реализации небольших проектов, так и для строительства крупных жилых комплексов. Как уполномоченный в сфере жилищного строительства банк, мы стремимся делать финансирование максимально доступным для застройщиков, предлагаем наиболее выгодные ставки. Группа Эталон уже строит на средства Банка ДОМ.РФ один жилой комплекс, в ближайшее время рассчитываем увеличить совместный портфель проектов. Взаимодействие с АФК Система и Группой Эталон в рамках соглашения позволит также привлекать денежные средства в отрасль с помощью инфраструктурных облигаций – нового инструмента, запущенного по поручению Президента РФ.Группа Эталон, портфельная компания АФК Система является одним из лидеров жилищного строительства России. Только в 2020 году компания ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м жилья в Москве и Санкт-Петербурге. Всего же с момента своего создания Компании в эксплуатацию введено 7,5 млн. кв. м. Уверен, что партнерство с такими мощными финансовыми институтами, как ДОМ.РФ и Банк ДОМ.РФ усилит позиции Группы Эталон на рынке девелопмента и будет способствовать повышению доступности жилья для граждан России, – сказал Председатель Совета директоров АФК Система Владимир Евтушенков.Геннадий Щербина, президент Группы Эталон, отметил, что объединение усилий, ресурсов и компетенций ведущих девелоперских компаний России и государственных институтов развития в жилищной сфере призвано решить стоящие перед отраслью задачи, сделать комфортное и качественное жилье более доступным для жителей России.Группа Эталон со своей стороны приложит максимум усилий, чтобы как можно больше семей смогли переехать в современные и удобные новые квартиры на максимально привлекательных условиях и точно в срок, – прокомментировал президент компании.