Заведено розыскное дело о розыске 9-летнего мальчика.
Заведено розыскное дело о розыске 9-летнего мальчика.
Отделение судебных приставов Меленковского района ищет Кузнецова Дениса Владимировича, 22.09.2011 г.р., который находился у своего отца Кузнецова Владимира Анатольевича, 21.09.1979 г.р.
Родитель по решению суда должен был передать ребенка матери, но не сделал этого.
Местонахождение ребенка неизвестно, сообщил
В случае наличия информации о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) должника или о лицах, располагающих информацией о них, просят сообщить:
По номеру телефона дежурной части Управления ФССП России по Владимирской области: (4922) 42-23-82 или судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Меленковскому району: Сергевнина Наталья Александровна по тел. 8(49247)2-46-01.