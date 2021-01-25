Заведено розыскное дело о розыске 9-летнего мальчика.

Заведено розыскное дело о розыске 9-летнего мальчика.Отделение судебных приставов Меленковского района ищет Кузнецова Дениса Владимировича, 22.09.2011 г.р., который находился у своего отца Кузнецова Владимира Анатольевича, 21.09.1979 г.р.Родитель по решению суда должен был передать ребенка матери, но не сделал этого.Местонахождение ребенка неизвестно, сообщилВ случае наличия информации о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) должника или о лицах, располагающих информацией о них, просят сообщить:По номеру телефона дежурной части Управления ФССП России по Владимирской области: (4922) 42-23-82 или судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Меленковскому району: Сергевнина Наталья Александровна по тел. 8(49247)2-46-01.