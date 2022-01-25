Актриса считала себя счастливым человеком, однако в ее жизни были трудности, с частью которых ей так и не удалось справиться

Актриса считала себя счастливым человеком, однако в ее жизни были трудности, с частью которых ей так и не удалось справитьсяВ свое время пара Аллы Парфаньяк и Михаила Ульянова была известна на всю страну. Супруги были в браке почти полвека, воспитали дочку Елену и прожили замечательную жизнь. Однако до встречи с Ульяновым у Парфаньяк был и другой мужчина, который сыграл в ее судьбе не менее важную роль. Артистка прожила в браке с Николаем Крючковым 12 лет и родила от него сына, который стал ее главной сердечной болью.Алла Парфаньяк появилась на свет в 1923 году. За свою карьеру актриса исполнила всего 10 ролей в кино, однако это не помешало ей прославиться на всю страну. Судьбоносным для артистки стал ее дебют на экране – фильм "Небесный тихоход". Эта картина не только подарила Алле Петровне любовь зрителей, но и помогла ей устроить личную жизнь.На съемках "Небесного тихохода" Алла Парфаньяк познакомилась со своим будущим мужем Николаем Крючковым. Отдаться чувствам актерам не помешала ни 13-летняя разница в возрасте, ни тот факт, что Крючков был женат. Возлюбленные поженились, родили сына Колю и зажили на широкую ногу. Однако деньги и роскошные условия не принесли Алле Петровне счастья.Актриса развелась с супругом спустя 12 лет брака. Дочь артистки от второго брака рассказывала, что причиной расставания стало пьянство Николая Афанасьевича. После развода за Аллой Парфаньяк приударил Михаил Ульянов, который давно был в нее влюблен. Возлюбленные поженились, прожили в любви почти полвека и воспитали дочку Елену. Большой болью в жизни Аллы Петровны стал наследник Николай, с которым произошло что-то странное.Сначала в жизни Крючкова-младшего все было хорошо. Увлеченный точными науками сын актрисы окончил первый курс физмата, переехал в отдельное жилье. А потом его жизнь резко изменилась. В один момент Николай бросил учебу и предпочел работе нищенское существование. Само собой, актриса не бросила сына на произвол судьбы и постоянно передавала ему деньги. Только вот делать это приходилось тайно и через других людей.Крючков-младший отказывался от родительских средств, вел странный образ жизни и даже хотел покинуть страну как диссидент. Однако вместо этого оказался в психиатрической больнице. Алла Петровна продолжала материально поддерживать наследника, даже когда он женился и завел ребенка. Тайно содержать ей теперь уже приходилось всю его семью. Все изменилось, когда Николай перебрался за границу. Больше знаменитая мать о наследнике ничего не слышала.В 2007 году Алла Парфаньяк потеряла любимого мужа, а через два года ушла за ним. В 86-летнем возрасте актриса впала в кому после инсульта и скончалась, не приходя в сознание. Увы, Крючков-младший не пришел проводить знаменитую маму в последний путь.