Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, при каких симптомах омикрона не нужно вызывать врача.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викуловрассказал, при каких симптомах омикрона не нужно вызывать врача.Омикрон-штамм коронавируса довольно быстро распространился по планете, однако повышенная заразность – не единственная особенность этого варианта инфекции. Как правило, он переносится в легкой форме или даже бессимптомно. Именно поэтому специалисты призывают заболевших не паниковать и трезво оценить свое состояние.По словам Георгия Викулова, при минимальных симптомах нет необходимости вызывать врача на дом, достаточно лишь получить консультацию по телефону. Для этого можно позвонить в поликлинику, дежурному врачу или просто набрать 03, напомнил инфекционист.Бригада скорой помощи приедет, если случай действительно тяжелый: например, больше двух дней держится очень высокая температура и не сбивается обычными жаропонижающими препаратами, не прекращается рвота и/или диарея, кружится голова, появилась отдышка, не связанная с нагрузками.Специалисты также напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты. По-прежнему важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и простые правила гигиены. Если появились первые признаки ОРВИ, нужно оставаться дома. Так человек не будет создавать угрозу заражения других людей.За последние сутки в Москве выявили 18 935 случаев заражения коронавирусом, скончались 75 пациентов. По всей России зафиксировано 67 809 случаев, умер от ковида 681 пациент.