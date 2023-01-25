Звезда сериала Саша+Маша пережила немало испытаний

Звезда сериала "Саша+Маша" пережила немало испытанийЕлена Бирюкова знакома публике по роли в популярном сериале "Саша+Маша". Комедийный проект вышел на экраны в 2003 году и прославил актрису на всю страну. Казалось, после такого громкого успеха жизнь звезды должна была буквально превратиться в сказку. Однако за пределами съемочной площадки Елену поджидало множество трудностей.Елена Бирюкова мечтала об актерской карьере с самого детства. В школьные годы будущая звезда начала сниматься в массовке в родном Минске, а после окончания учебы отправилась покорять Москву и с первой же попытки прошла отбор в ГИТИС.После получения диплома Бирюкову приняли в Театр имени Маяковского. Следующие несколько лет актриса активно играла на сцене и перебивалась лишь небольшими ролями в кино. Все изменилось в 2003-м, когда ее пригласили в сериал "Саша+Маша". Проект оказался очень успешным и подарил Елене бешеную популярность.В личной жизни артистке повезло далеко не сразу. Ее первым избранником стал рок-музыкант Александр Романовский. Влюбленные познакомились в Минске и рано решились связать себя узами брака. Увы, юношеский союз не принес артистке счастья и быстро распался.Вскоре после развода звезда переехала в столицу, встретила театрального режиссера Алексея Литвина и вышла замуж во второй раз. А в 1998 году у пары родилась дочь Саша. Супруги прожили вместе больше 10 лет, но идиллия рухнула, когда у актрисы начались проблемы со здоровьем.В какой-то момент врачи обнаружили у Елены опухоль. В результате артистке пришлось пережить сложную операцию. К счастью, все прошло удачно, а опухоль оказалась доброкачественной. Только вот мужа рядом с актрисой в трудный момент не оказалось. Вскоре брак окончательно распался.Третьим избранником актрисы стал бизнесмен Илья Хорошилов – бывший муж ее подруги Екатерины Климовой. Судьбоносное знакомство состоялось, когда Илья и Екатерина уже развелись. Отношения оказались серьезными и переросли в крепкую семью.Когда актрисе исполнилось 42 года, она родила дочь Аглаю и посвятила себя позднему материнству. При этом ставить штамп в паспорте новоиспеченные родители не торопились. Бирюкова и Хорошилов зарегистрировали отношения лишь спустя 10 лет совместной жизни – в 2019 году.Сейчас, в свои 52 года, Елена Бирюкова успешно совмещает семью и карьеру. Актриса активно работает, но все свободное время предпочитает проводить рядом с близкими.