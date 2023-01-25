Недвижимость выкупил предприниматель.

Недвижимость выкупил предприниматель.Где твои семнадцать лет?На Большом Каретном.Где твои семнадцать бед?На Большом Каретном.А где твой черный пистолет?На Большом Каретном.А где тебя сегодня нет?На Большом Каретном.Эти строки в исполнении легендарного советского барда, поэта и актера Владимира Высоцкого знают миллионы сограждан. Музыканта в Советском Союзе не просто любили – его боготворили. Каждое его стихотворение, каждая песня моментально разлеталась по всей стране.К сожалению, выдающийся музыкант прожил короткую жизнь. Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Однако он успел оставить после себя богатое творческое наследие, которое до сих пор не теряет своей актуальности. В среду, 25 января, барду исполнилось бы 85 лет.В 1949-1955 годах музыкант проживал в квартире на том самом Большом каретном переулке Москвы, о чем сообщает табличка на фасаде дома. Недвижимость, по данным , выкупил предприниматель из Екатеринбурга.Бизнесмен, будучи большим поклонником творчества Владимира Высоцкого, принял решение сдавать его квартиру в аренду. Правда, речи о постоянном проживании не идет. Скорее у граждан появится возможность прикоснуться к истории. За сутки проживания придется выложить 20 тысяч рублей.