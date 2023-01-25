Роман Костомаров пришел в сознание. Что его ждет?

Роман Костомаров пришел в сознание. Что его ждет?12 января олимпийский чемпион и участник "Ледникового периода" попал в больницу, его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО из-за тяжелой пневмонии. 24 января стало известно, что Роман Костомаров пришел в себя и заговорил. Однако его состояние все еще требует внимательного наблюдения врачей, и ни о какой срочной выписке речи быть не может.Клинический психолог, бизнес-наставник для женщин в беседе с "Дни.ру" предположила, как может измениться жизнь спортсмена. Станет ли попадание мужчины в реанимацию толчком для дальнейшего развития его карьеры, как получилось у певицы МакSим?"Здесь все индивидуально, и многое зависит от мироощущения Костомарова. С психологической точки зрения возможно два варианта развития событий. Первый – Роман может пересмотреть свое отношение к работе и здоровью. Психологическая конверсия будет носить положительный характер в этом случае. Появится ценность жизни здесь и сейчас, отпадут завышенные ожидания к себе и окружающим, разовьется эмпатия. В этом случае спорт и работа могут отойти на второй план. Возможно, Роман обратится к религии, что часто бывает итогом пережитого стресса: психика ищет точку опоры. Есть даже вероятность полной смены деятельности: такое случается после пережитых экстремальных событий. Также посттравматический синдром может привести к развитию немотивированной бдительности: Роман чересчур внимательно начнет следить за здоровьем", – рассказала Юлия Владис.Есть и второй вариант развития жизни Романа Костомарова. Фигурист воспримет удачный исход болезни как шанс для покорения еще больших высот в спорте. Продолжит делать все то же самое, что и прежде, только быстрее/выше/сильнее. Посттравматический синдром сработает таким образом, что "запечатает" все негативные воспоминания о болезни, и Роман продолжит жить как раньше, на износ.