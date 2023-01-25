Александр Розенбаум изменился.

Александр Розенбаум изменился.Несколько лет назад появились слухи о том, что Александр Розенбаум борется с коварной болезнью. Поводом для сплетен стала сложная хирургическая операция, которую якобы провели музыканту в Московском научно-исследовательском онкологическом институте. "У барда обнаружен рак!", "Опасная болезнь подкосила Розенбаума", – писали тогда таблоиды.Александр Яковлевич не раз опровергал появившуюся в СМИ информацию о его здоровье. Однажды композитор даже записал видео, чтобы доказать, что с ним все в порядке. Правда, развеять сомнения у Розенбаума не получилось, ведь его внешний вид наводил совсем не на оптимистичные мысли. Музыкант резко похудел и осунулся, заметили россияне.Сейчас у поклонников сомнений не меньше. Увидев анонс нового выпуска шоу "Три аккорда", люди с трудом признали в сморщенном лысом старичке Розенбаума. К слову, музыкант занял в шоу кресло члена жюри.Напомним, в этом году Александру Розенбауму исполнится 72 года. Но не будем дожидаться повода и пожелаем барду сил и здоровья. Ранее "Дни.ру" уже писали о состоянии пожилого музыканта. Тогда артист в очередной раз о своем здоровье и попытался успокоить переживающих поклонников.