Ему было 72 года.

Во Владимире умер бывший замглавы города Владимир Немков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Владимир Андреевич родился в 1950 году в областном центре. Окончил Владимирский строительный техникум, отслужил в армии, а в 1971 году принят на работу во «Владкоммунремпроект». В 1978 году получил диплом Владимирского политехнического института по специальности инженер-строитель. Несколько лет отработал в партийных структурах КПСС. В 2002 году назначен начальником управления архитектуры и строительства горадминистрации. С 2003 по 2011 годы являлся заместителем мэра. Отмечен рядом государственных наград.Прощание с усопшим состоится 26 января в 12 часов в Ритуальном зале на Вокзальной-47.