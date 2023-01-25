Все для победы! Общероссийский Народный фронт продолжает собирать помощь для участников специальной...

Все для победы! Общероссийский Народный фронт продолжает собирать помощь для участников специальной военной операции. Какой вклад внесли студенты и преподаватели Владимирского техникума экономики и права?- расскажет Ольга Яцык.А кроме этого квадрокоптеры, термобелье, бинокли, сладости и многое другое, что сейчас необходимо бойцам. Активисты Народного фронта показывают что конкретно приносят люди, желая помочь. Но одна из самых важных вещей - это, как ни странно, вязаные носки. Именно их ребята ждут постоянно. Женсовет Владимирского техникума экономики и права регулярно вяжет их для защитников. Наталья восемь лет назад переехала во Владимир из пригорода Донецка, потеряв близких людей, поэтому для нее это личная история.Наталья Бакуменко, заведующая заочным отделением Владимирского техникума экономики и права:- Мы не можем остаться в стороне и пытаемся всеми своими силами передать настроение, свою заботу, свою любовь тем ребятам, которые сейчас находятся в той зоне и, конечно же, мы ждем их здесь, дома, на родной земле. Самое основное желание, наверное, всех людей, чтобы был мир.Сегодня, кроме тёплых носков, женсовет принес окопные свечи, средства гигиены и собранные накануне нового года сладкие подарки. В Народном фронте подчеркивают: в условиях боевых действий важную роль играют технические средства.Ирина Туранова, координатор Народного фронта по проектной работе- Например, тепловизоры, квадрокоптеры, дроны всякие. Потому, что это необходимо в первую очередь и оно быстро выходит из строя. А так, из мелких таких вещей это термобелье, термоноски.Нужны саперные лопаты. Сейчас возникла потребность в костылях для госпиталя. Не менее важна моральная поддержка, и порой, она - самая нужная. Студенты техникума экономики и права- оба - Никиты - принесли письма для бойцов от своих сокурсников.Никита Новиков, студент Владимирского техникума экономики и права:- Они понимают то, что их ждут. То, что о них помнят. То, что о них не забыли и не оставили там одних. Они читают это и им приятно.Посылки на передовую направляют каждые две недели, конкретно этот груз отвезут уже в конце января.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир