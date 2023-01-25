Власти Владимирской области заключили контракты на запланированный ремонт всех региональных и межмуниципальных дорог в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального

Власти Владимирской области заключили контракты на запланированный ремонт всех региональных и межмуниципальных дорог в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом году ремонт планируется на 138 км дорог. Стоимость превысит 2 млрд рублей. ООО «ВСК» в рамках нацпроекта отремонтирует порядка 28 км автодорог региона: более 9 км автодороги Касимов – Муром