19 февраля актер Александр Городник был задержан в одном из поселков Московской области. При досмотре полицейские обнаружили у него 90 таблеток запрещенного вещества, сообщает . По версии ..

19 февраля актер Александр Городник был задержан в одном из поселков Московской области. При досмотре полицейские обнаружили у него 90 таблеток запрещенного вещества, сообщает "".По версии правоохранителей, Городник собирался продать наркотики. Возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, кто хотел приобрести запрещенные вещества.