Студия Paramount Pictures временно остановила работу над фильмом Миссия невыполнима в Венеции из-за эпидемии коронавируса. Съемки в итальянском городе должны были продолжаться в течение трех ..

Студия Paramount Pictures временно остановила работу над фильмом "Миссия невыполнима" в Венеции из-за эпидемии коронавируса. Съемки в итальянском городе должны были продолжаться в течение трех недель.Представители кинокомпании сообщили, что пошли на такие меры для обеспечения безопасности актеров и съемочной группы. Кроме того, на решение студии повлияли усилия властей Венеции по отмене общественных мероприятий из-за инфекции, передает ТАСС.Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил, что ученым удалось создать вакцину от заболевания. Препарат должен положить конец эпидемии коронавируса, жертвами которой стали 2,6 тысячи человек, сообщает .