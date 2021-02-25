В Коврове 34-летнего мужчину обвиняют в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении боеприпасов к нему. Как сообщают в прокуратуре, обвиняемый незаконно изготовил самодельное

В Коврове 34-летнего мужчину обвиняют в незаконном изготовлении огнестрельного оружия и хранении боеприпасов к нему. Как сообщают в прокуратуре, обвиняемый незаконно изготовил самодельное оружие из нарезного ствола калибра 9 мм. Затем он приобрёл 23 пригодных для стрельбы патрона. Оружие и боеприпасы мужчина хранил дома. Свою вину обвиняемый признал в полном объёме. Ему грозит до 5