Транспортные полицейские раскрыли кражу банковской карты. Как установили в линейном отделе МВД России на транспорте, 48-летний мужчина познакомился с 20-летней девушкой. Пара распивала

Транспортные полицейские раскрыли кражу банковской карты. Как установили в линейном отделе МВД России на транспорте, 48-летний мужчина познакомился с 20-летней девушкой. Пара распивала спиртные напитки в гостинице, после мужчина уснул. В это время девушка похитила у своего ухажера банковскую карту. Затем злоумышленница в одном из банкоматов владимирского железнодорожного вокзала сняла всё, что было на карточке