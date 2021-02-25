В этой связи в адрес 3 988 абонентов направлены уведомления о возможных ограничениях. Ещё 45 597 клиентам начислены пени на общую сумму 2,9 млн рублей.

В марте Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» возобновляет ограничения подачи электроэнергии в отношении «злостных» неплательщиков. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.Напомним, что мораторий на отключение электричества, наложенный в прошлом году из-за пандемии коронавируса, снят 1 января 2021 года. В этой связи в адрес 3 988 абонентов направлены уведомления о возможных ограничениях. Ещё 45 597 клиентам начислены пени на общую сумму 2,9 млн рублей.«Это крайняя мера, к которой энергосбытовая компания вынуждена прибегнуть из-за роста дебиторской задолженности. На сегодня долги жителей региона за свет перед нами составляют 343,5 млн рублей», - уточнили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».Отключение грозит в случае если задолженность превышает сумму двух ежемесячных платежей, исходя из норматива потребления.После получения уведомления абоненту даётся 30 суток для погашения долга. Повторное подключение обойдётся в 1000 рублей.Самостоятельное, несанкционированное подключение к сетям влечёт штраф от 10000 до 15000 рублей.«Для своевременной оплаты счетов можно обратиться в любой офис «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимирской области, а также воспользоваться сервисом «Личный кабинет», - напомнили в компании.